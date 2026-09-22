از گلایه از رسوب گذاری سیلاب در روستای باغستان تفت تا تصاویری از افعی شاخدار که برای فرار از گرما خود را به آب می‌رساند را در بسته شهروند خبرنگار این هفته ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عناوین شهروند خبرنگار بدین شرح است:





🔹گلایه از رسوب گذاری سیلاب در روستای باغستان تفت

طرح ابگیر ده بالا که مسیر سنتی انتقال آب به دره گاهان باعث رسوب گذاری در استخر روستای باغستان و زمین‌های کشاورزی همجوار شده است.

موضوعی که گلایه اهالی رو به همراه داشته است.



🔹مسیر ده جمال به کمکوئیه کی بازسازی میشود؟

شهروندی از آسفیچ بهاباد با ارسال این تصاویر خواستار تسریع در بهسازی و روکش آسفالت این مسیر شده است.





🔹شهروندی هم با ارسال این تصاویر از سه راهی کنجکوه خواستار برخورد پلیس با خودرو‌هایی شده که با حرکت در خلاف مسیر ایمنی خود و سایر رانندگان را با خطر مواجه می‌کنند

🔹تصاویری از افعی شاخدار که برای فرار از گرما به این زیبایی خود را به آب می‌رساند.