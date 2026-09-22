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۳۱ شهریور ۱۳۵۹، تنها یک روز مانده به آغاز سال تحصیلی، آسمان دهلران به جای صدای زنگ مدرسه زیر غرش هواپیماهای ارتش بعث و بارش گلولهها قرار گرفت؛ اما مردم این دیار با دستانی خالی، ۱۸ روز در برابر دشمن ایستادند و نام دهلران را در تاریخ مقاومت ایران ماندگار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛در روزهایی که قرار بود فرزندان این دیار کتاب بگشایند و آینده را بسازند، آسمان دهلران به جای صدای زنگ مدرسه، شاهد غرش هواپیماها و بارش گلوله شد.
با آغاز تجاوز رژیم بعث عراق، شهرهای مرزی کشور از جمله دهلران و موسیان آماج حملات گسترده ارتش عراق قرار گرفتند؛ اما مردم این دیار با دستهای خالی و سلاحهای ابتدایی و شکاری، در برابر ارتشی تا دندان مسلح ایستادند.
در این میان، حاج خانمحمد محمدی و الیاس ملکی، دو سردار عشایری از تبار لر و کرد دهلران، با سازماندهی و بسیج نیروهای مردمی، حماسهای ۱۸ روزه را رقم زدند و دشمن را پشت دروازههای موسیان زمینگیر کردند؛ مقاومتی که سرانجام با شهادت این دو سردار و جمعی از مردم محلی، برگ دیگری از دفتر حماسههای این سرزمین را رقم زد.
مردان دهلران، خانوادههای خود را به روستاها و کوههای اطراف رساندند و خود دوباره به شهر بازگشتند؛ بازگشتند تا از خاک وطن دفاع کنند.
دهلران در طول هشت سال دفاع مقدس، چهار بار به اشغال ارتش بعث درآمد؛ اما هر بار رزمندگان اسلام با ایستادگی و جانفشانی، دشمن را عقب راندند و شهر را از چنگال اشغالگران آزاد کردند.
دهلران، شهر آتش و مقاومت؛ شهری که جنگ را با جان خود لمس کرد، اما تسلیم نشد.