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داوری آثار راه یافته به چهارمین جشنواره مسابقات سرود، قطعات مذهبی، سنتی و نواحی محلی زندانهای کشور در یاسوج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل زندانهای استان و رئیس ستاد اجرایی این جشنواره گفت: با توجه به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد در دوره گذشته موفق به کسب مقام سوم کشوری شد، مسئولان ستادی سازمان زندانهای کشور افتخار میزبانی این دوره از مسابقات را به این استان اختصاص دادند.
امینی افزود: در این مرحله ۲۲۲ اثر ۳۱ استان کشور داوری می شوند.
امینی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، منتخبین جشنواره در دهه نخست مهرماه اعلام و از نفرات برگزیده این دوره تقدیر خواهد شد.
معاون مدیرکل فرهنگی سازمان زندانهای کشور هم با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: یکی از تکالیف و مأموریتهای اصلی سازمان زندانها، بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان و مددجویان است که در همین راستا برنامههای گسترده فرهنگی و تربیتی در زندانهای کشور اجرا میشود.
حمیدرضا جهانگیری افزود: جشنواره سرود و آواها یکی از این برنامههاست که علاوه بر جذابیتهای خاص فرهنگی و هنری، در تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان نیزاثربخش است.
وی با اشاره به تغییر شیوه انتخاب هیئت داوران در این دوره گفت: در سالهای گذشته داوران جشنواره اغلبً از تهران انتخاب میشدند، اما امسال با همکاری انجمن موسیقی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شیوه جدیدی در پیش گرفته شد و داورانی از استانهای مختلف برای ارزیابی آثار انتخاب شدند.
جهانگیری افزود: در این دوره، داورانی از استانهای فارس، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد، طی سه شبانهروز ۲۲۲ اثر راهیافته به مرحله کشوری را داوری خواهند کرد.