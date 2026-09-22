نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان اشکذر با موضوع پدیده ال‌نینو، به ریاست فرماندار و با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان و اعضای ستاد برگزار شد و آخرین وضعیت آمادگی شهرستان برای مواجهه با بارش‌ها و پیامد‌های احتمالی آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست، میزان آمادگی سازه‌های ایمنی، وضعیت مسیر رودخانه‌ها و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مدیریت شرایط احتمالی بارندگی بررسی شد.

فرماندار شهرستان اشکذر با تأکید بر اینکه مدیریت بحران نیازمند بسیج ظرفیت همه نهاد‌های دولتی و خصوصی است، اظهار داشت: در زمان بحران هیچ دستگاهی نمی‌تواند از انجام مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی بر ضرورت بر هماهنگی دستگاه‌ها از هم‌اکنون تأکید کرد و گفت: هدف اصلی اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از بروز خسارت یا به حداقل رساندن تبعات ناشی از بارندگی‌های شدید است.

غلامزاده همچنین بر ایجاد سیل‌بند‌ها و سد‌های خاکی در مسیر رودخانه‌ها، پاکسازی آبراهه‌ها از زباله و نخاله‌های ساختمانی و برخورد قانونی با عوامل تخلیه پسماند در این مسیر‌ها تأکید کرد.

بر اساس تصمیمات این نشست، مرکز بهداشت شهرستان موظف به پیش‌بینی نیاز‌های دارویی و اقلام بهداشتی برای شرایط بحرانی شد و بر آمادگی تیم‌های امدادی هلال‌احمر و اورژانس نیز تأکید شد.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی از جمله بسیج و هیئات مذهبی برای ارتقای آگاهی عمومی از دیگر محور‌های مورد تأکید بود.