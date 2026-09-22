به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسن کشاورز گفت:. این محموله با هدف تنظیم‌گری و ایجاد ثبات در بازار عرضه و تقاضا به شبکه توزیع سراسری استان فارس وارد شده است.

او بیان کرد: این توزیع با هدف تامین نیاز مصرف‌کنندگان خانگی و صنفی و به منظور جلوگیری از بروز التهابات احتمالی بازار انجام شد.

کشاورز بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این مرحله از عرضه کالا، برای پیشگیری از ایجاد کمبود و تعدیل نوسانات قیمت در بازار‌های محلی اجرایی شده است.

او افزود: فرآیند تزریق این حجم از روغن خوراکی بر اساس سیاست‌های کلان تنظیم بازار کشور و با نظارت مستقیم بازرسان سازمان جهاد کشاورزی انجام می‌شود تا کالای اساسی با قیمت مصوب و بدون وقفه توزیع شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: تداوم رصد وضعیت موجودی انبار‌ها و کنترل شبکه توزیع، از اولویت‌های تیم‌های نظارتی این سازمان قرار دارد تا ضمن حذف واسطه‌های غیرضروری، تعادل پایدار در عرضه محصولات اساسی کشاورزی حفظ شود.

کشاورز ادامه داد: این تدابیر بخشی از راهکار‌های مدیریت زنجیره تأمین است که با هدف افزایش تاب‌آوری بازار مواد غذایی در استان فارس اجرایی می‌شود و مسئولان این بخش، آمادگی خود را برای ادامه روند توزیع بر اساس نیاز‌های واقعی مناطق مختلف اعلام کرده‌اند.

او درپایان گفت: کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی معتقدند تقویت ذخایر استراتژیک و عرضه منظم آنها، کارآمدترین ابزار برای مقابله با رفتار‌های هیجانی در بازار و تضمین امنیت غذایی شهروندان محسوب می‌شود.