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مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با هدف گذار از مدیریت سنتی به سمت کشاورزی مکانمحور و مبتنی بر دانش، برنامهای جامع را برای نوسازی زیرساختهای زراعی دنبال میکند، این برنامه با تمرکز بر همافزایی میان توان فنی مکانیزاسیون و پشتوانه مالی بانک کشاورزی، به دنبال کاهش هزینههای تولید و ارتقای سطح کیفی محصولات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرجلیلی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، در تبیین این رویکرد تأکید کرد: ما در پی ایجاد یک اکوسیستم تولیدی هستیم که در آن، کشاورز با اطمینان از زنجیره تأمینِ ماشینآلات و دسترسی به منابع مالی، بتواند ریسکهای تولید را مدیریت کند.
وی افزود: هدف نهایی ما، تبدیل شدن به الگویی از کشاورزی کارآمد از طریق مکانیزاسیون دقیق و کاهش اتلاف منابع است.
اکبر شیخعلیشاهی، معاون تولیدات گیاهی، با نگاهی تخصصی افزود: مکانیزاسیون مدرن، کلیدِ مدیریت دقیقِ تغذیه و سلامت گیاه است. بهکارگیری تجهیزات هوشمند در عملیاتهای زراعی، دقت در مصرف نهادهها را تضمین کرده و مستقیماً بر پایداری تولیدات گیاهی در منطقه اثر میگذارد.
محمد رضا فلاطونی، رئیس مکانیزاسیون استان، نیز بر ضرورت مدیریت هوشمند ظرفیتها تأکید کرد و گفت: تمرکز ما بر استقرار مکانیزه در نقاط بحرانی و بهینهسازی دسترسی به تجهیزات پیشرفته است تا از این طریق، شکاف میان نیازهای فنی و ابزارهای موجود را به حداقل برسانیم.
این برنامهریزی راهبردی که با حضور مسئولان بانک کشاورزی و کارشناسان مکانیزاسیون در سالن مدیریت جهاد کشاورزی اشکذر پیگیری میشود، گامی کلیدی در جهت ایجاد امنیت تولید و پایداری اقتصادی در بخش کشاورزی شهرستان است.