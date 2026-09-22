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فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: امسال بیش از ۲۰۰ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در پایگاههای مقاومت بسیج ،مساجد و حوزه های مقاومت شهرستان برخوار برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ سید کمال موسوی ، تجمع جانفدایان ایران، رژه موتوری، نمایشگاه طرح شهدای سلامت، یادوارههای شهدا بهویژه شهدای دانشآموز، مسابقات ورزشی، برنامههای محلهمحور، برنامههای فرهنگی و مذهبی و همچنین طرحهای خدماترسانی و محرومیتزدایی از جمله برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان برخوار نام برد.
وی افزود: در حوزه رسانه و فضای مجازی نیز برنامههای مختلفی با هدف تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار خواهد شد و زنگ ایثار و مقاومت نیز در مدارس شهرستان نواخته میشود.