به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ سید کمال موسوی ، تجمع جان‌فدایان ایران، رژه موتوری، نمایشگاه طرح شهدای سلامت، یادواره‌های شهدا به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، مسابقات ورزشی، برنامه‌های محله‌محور، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی و همچنین طرح‌های خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان برخوار نام برد.

وی افزود: در حوزه رسانه و فضای مجازی نیز برنامه‌های مختلفی با هدف تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار خواهد شد و زنگ ایثار و مقاومت نیز در مدارس شهرستان نواخته می‌شود.