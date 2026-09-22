در مراسمی مدیر پیشین جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، قدردانی و مجید علیرضایی به عنوان مدیر جدید معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در این مراسم، حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز را از اولویت‌های مهم مدیریت جدید برشمرد و گفت: صیانت از زمین‌های کشاورزی، به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای تولید و امنیت غذایی، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت کشاورزان است.

مجید علیرضایی افزود: رونق تولید در بخش کشاورزی، حمایت از کشاورزان، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک و توسعه روش‌های نوین کشاورزی از دیگر برنامه‌های جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان خواهد بود.

وی تأکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همراهی بهره‌برداران، تلاش می‌کنیم زمینه برای تقویت تولید، حفظ زمین‌های کشاورزی و پایداری فعالیت‌های کشاورزی در شهرستان اصفهان، به‌ویژه مناطق روستایی و بخش مرکزی، فراهم شود.

مجید علیرضایی پیش از این مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمینی‌شهر را بر عهده داشت.