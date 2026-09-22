به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، سرهنگ حکمت اله شجاعی با اعلام این خبر گفت:در پی اعلام وقوع یک فقره قتل در یک واحد صنفی در محمدشهر، بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان البرز به همراه کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت در محل حاضر شدند.

وی افزود:بررسی‌های اولیه نشان داد مردی حدوداً ۴۲ ساله پس از مراجعه به محل کسب همسر سابق خود و وقوع مشاجره، با استفاده از یک قبضه سلاح کمری اقدام به تیراندازی کرده و سپس به خود شلیک کرده است.

وی ادامه داد:در این حادثه، زن جوان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد و عامل تیراندازی نیز که پس از شلیک به خود زنده مانده بود، به بیمارستان منتقل شد؛ اما ساعتی بعد در اثر شدت جراحت جان باخت.

سرهنگ شجاعی گفت:تحقیقات کارآگاهان نشان می‌دهد اختلافات خانوادگی و مالی میان طرفین، یکی از موضوعات اصلی انگیزه این جنایت است توسط قاتل می‌باشد.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای روشن شدن ابعاد مختلف این حادثه همچنان ادامه دارد گفت:به شهروندان توصیه می‌شود با رعایت سعه صدر و کنترل خشم و مراجعه به مشاوران و روانشناسان، شاهد حوادث تلخ اینچنینی در جامعه نباشیم.