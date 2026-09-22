امام جمعه تبریز در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی از مراجع عالیقدر جهان تشیع با صدور پیامی این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و عموم مردم ایران تسلیت گفت.

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» خبر ارتحال ملکوتی مرجع عالیقدر جهان تشیع، فقیه پارسا، بقیة‌السلف علمای امامیه و استوانه تحقیق، رجال و فقاهت حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه) موجب تالم، تاسف و اندوه عمیق شد.

آن عالم ربانی و فقیه بصیر، در طول عمر با برکت و سرشار از طهارت، اخلاص و علم خویش، با تسلط کم‌نظیر بر مبانی اصولی، فقهی، حدیثی و رجال، مجمع فضائل اخلاقی، تقوا، زهد بود و عمر پرثمر خود را در سنگر تدریس، تربیت فضلای مبرز حوزه‌های علمیه و خدمت به مکتب نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) سپری کرد.

فقدان این فقیه وارسته، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر و ثلمه‌ای سنگین برای جهان اسلام و حوزه‌های مقدسه علمیه است. اینجانب این مصیبت عظمی را به محضر مقدس و منور قطب عالم امکان، حضرت ولی‌عصر (ارواحنافداه)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه سراسر جهان اسلام به‌ویژه حوزه‌های علمیه قم و نجف، بیت مکرم و آقازادگان معزز و فاضل ایشان، شاگردان، ارادتمندان و عموم ملت شریف و سوگوار ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از درگاه ایزد منان برای روح مطهر آن مرجع فقید، علوّ درجات، غفران واسعه الهی و همنشینی با اجداد طاهرینش و برای بازماندگان و بیت مکرم، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.