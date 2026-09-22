مدیرکل صداوسیمای ایلام با اشاره به رویکرد تحول در رسانه ملی طی سال‌های اخیر، بازگشت رسانه ملی به مردم را نقطه کلیدی این دوره دانست و تأکید کرد: در دوره تحول، صدای مردم و سیمای مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ناصر بهرام» مدیرکل صداوسیمای ایلام در حاشیه بازدید از نمایشگاه «روایت تحول» و حضور در هشتمین نشست سراسری افق تحول، با اشاره به رویکرد تحول در رسانه ملی طی سال‌های اخیر گفت: نقطه کلیدی دوره تحول، بازگشت رسانه ملی به مردم است؛ از عشایر و روستا‌ها و استان‌های مرزی گرفته تا استان‌های مرکزی و پایتخت.

وی با بیان اینکه در دوره تحول، بسیاری از افرادی که در گذشته کمتر در برنامه‌های رسانه ملی دیده و شنیده می‌شدند، امروز فرصت بیشتری برای حضور و بیان مطالبات خود پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: رویداد ملی «ایران جان» یکی از نمونه‌های موفق این رویکرد بود که مردم استان‌های مختلف طعم شیرین آن را چشیدند و توانستند خودشان را در قاب صداوسیما ببینند.

مدیرکل صداوسیمای ایلام با اشاره به اینکه در این رویداد، علاوه بر انعکاس مطالبات مردم، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، زیبایی‌ها و داشته‌های فرهنگی و هنری استان‌های مختلف نیز معرفی شد، افزود: ابعاد مادی و معنوی این استان‌ها در معرض دید مخاطبان سراسر کشور قرار گرفت.

بهرام با تأکید بر اینکه این ظرفیت‌ها پیش از این نیز در استان‌ها وجود داشته است، گفت: تفاوت مهم دوره تحول این است که بر اساس سند تحول، توجه به این ظرفیت‌ها با رویکردی جدی‌تر دنبال شد و این موضوع یک جهش رسانه‌ای قابل توجه در دوره تحول محسوب می‌شود.

وی در ادامه به تغییرات ایجادشده در ساختار رسانه‌های استانی اشاره کرد و گفت: در دوره تحول، صداوسیمای استان‌ها هم از نظر محتوایی و هم از نظر فنی و ساختاری ارتقا پیدا کرده‌اند و شاید مهم‌تر از همه این ارتقاها، ایجاد اعتمادبه‌نفس متفاوت در میان همکاران و هنرمندان استان‌ها باشد.

مدیرکل صداوسیمای ایلام با اشاره به حضور نیرو‌های استانی در برنامه‌هایی همچون «ایران جان» و «ایران ما» اظهار کرد: این برنامه‌ها فرصت مناسبی ایجاد کردند تا همکاران و هنرمندان استان‌ها توانمندی‌های خود را در سطح ملی عرضه کنند و تجربه‌های ارزشمندی به دست آورند.

بهرام همچنین با اشاره به تجربه رسانه‌های استانی در حوادث و جنگ‌های سال گذشته گفت: آمادگی ایجادشده در سال‌های اخیر در جریان رویداد‌های مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه و به‌ویژه جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، خود را نشان داد و صداوسیمای استان‌ها با تمرین و آمادگی قبلی توانستند در این شرایط نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند.

وی درباره چشم‌انداز رسانه ملی در سال‌های آینده نیز گفت: با توجه به اقدامات و آمادگی که در سال‌های اخیر کسب شده، اکنون نیازمند یک افق‌گشایی جدید هستیم و باید رویکرد توجه به مردم را بیش از گذشته دنبال کنیم.

بهرام تأکید کرد: منظور از مردم، تنها گروه‌هایی نیستند که به شکل معمول در برنامه‌های رسانه‌ای دیده می‌شوند؛ بلکه اکثریت مردمی هستند که ممکن است هنوز خودشان را در بسیاری از برنامه‌ها، از برنامه‌های ورزشی گرفته تا سریال‌ها و سایر تولیدات رسانه ملی، به‌اندازه کافی در قاب ملی ندیده باشند.

مدیرکل صداوسیمای ایلام با اشاره به تنوع فرهنگی موجود در کشور گفت: در سراسر ایران خرده‌فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی متنوعی وجود دارد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این فرهنگ‌ها می‌توانند منبعی برای تقویت اعتمادبه‌نفس، اراده ملی و هویت ایرانی باشند.

وی در پایان اظهار کرد: هرچه رسانه ملی بتواند ارتباط خود را با بدنه مردم و فرهنگ‌های متنوع جامعه تقویت کند، ظرفیت بیشتری برای ایجاد همدلی، اعتمادبه‌نفس و تاب‌آوری ملی خواهد داشت و می‌تواند در برابر جریان‌هایی که درصدد تضعیف انسجام و هویت ملی هستند، نقش مؤثرتری ایفا کند.