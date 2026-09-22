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آیین اختتامیه مسابقات مینیفوتبال جام شهیدان مهدی مهدویکیا و علی ناظم در خُورزوق شهرستان برخوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان گفت: ۲۵ انجمن ورزشی در رشتههای مختلف در استان اصفهان فعالیت میکند که با برگزاری مسابقات مستمر، زمینه حضور و نشاط بیشتر جوانان در جامعه کارگری و شناسایی استعدادهای برتر برای رقابتهای کشوری را فراهم میکند.
علیرضا تیغ ساز افزود: سیاست ما توسعه ورزش در رشتههای مختلف و محدود نشدن فعالیتها به فوتبال است تا استعدادهای ورزشی بیشتری شناسایی و نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری کارگران انتخاب شوند.
وی از میزبانی استان اصفهان از سه رویداد کشوری در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: تلاش میکنیم با توجه به ظرفیت و زیرساختهای شهرستانها، بخشی از این مسابقات در شهرستانها برگزار شود.
تیغ ساز توسعه ورزش در واحدهای کارگری را نیازمند مشارکت کارگران و کارفرمایان دانست و تصریح کرد: اختصاص زمان و هزینه برای ورزش، علاوه بر ارتقای سلامت جسمی و روحی کارگران، موجب افزایش نشاط و بهرهوری در محیط کار میشود.
در ادامه رییس هیات ورزش کارگری شهرستان برخوار گفت:در این رقابت ها، تیم بازرگانی یعقوبی، امید هفتون و تیم عقاب به ترتیب اول تا سوم شدند.
در این آیین ا ازخانوادههای معظم شهدا تجلیل و در ادامه از تیمهای برتر، داوران و عوامل اجرایی قدردانی و تجلیل شد.