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رئیس کانون زبان ایران، از بورسیه شدن تمامی کودکان و نوجوانان جزیره هرمز برای ترم پاییز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی ذوالفقاری در تشریح این اقدام اظهار داشت: اعطای بورسیه به این عزیزان، فراتر از یک کمک آموزشی، تلاشی برای تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم و توجه ویژه به استعدادهای نهفته در جزایر کشور است. ما بر این باوریم که فرزندان هرمز، ظرفیتهای بینظیری دارند که با تجهیز به ابزارهای دانش و زبانهای بینالمللی، میتوانند در آینده نه تنها برای جزیره، بلکه برای کشور افتخارآفرین باشند.
وی گفت: این تصمیم در پی درخواست زینب، دختر نوجوانی از اهالی جزیره هرمز صورت گرفت، که زمینهساز بورسیه همه کودکان و نوجوانان هرمزی شد.
رئیس کانون زبان ایران با اشاره به شرایط حساس منطقه اظهار افزود: ما میدانیم که شرایط ناپایدار و تنشهای موجود در جنوب کشور، فشار روانی سنگینی را بر دوش خانوادهها و بهویژه کودکان و نوجوانان میگذارد. در چنین شرایطی، آموزش نباید متوقف شود؛ بلکه باید به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مقابله با ناامیدی و ایجاد ثبات روانی، در دسترس همگان قرار گیرد.
این اقدام، در امتداد تداوم سیاستهای حمایتی کانون زبان ایران از مناطق مرزی است؛ سال گذشته نیز رییس کانون زبان ایران پس از سفر به استان هرمزگان و گشایس مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جزایر ابوموسی، سیری و تنب بزرگ به مدت یک سال (چهار ترم) امکان فراگیری آنلاین زبان را به صورت رایگان برای علاقهمندان در جزایر ابوموسی، سیری و تنب بزرگ فراهم کرد.