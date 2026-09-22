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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در چهار مکان مسکونی درگچساران و باشت کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول روستائی با اشاره به اینکه این دستگاهها با هماهنگی فرماندهی انتظامی شهرستان شناسایی و جمعآوری شده افزود: ۶ دستگاه در یک خانهباغ در روستای آبکنار از توابع شهرستان باشت و ۱۱ دستگاه نیز در سه خانه در شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران کشف شد.
وی اضافه کرد: با احتساب این موارد، شمار دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز کشف و ضبطشده سال جاری در استان به ۸۵ دستگاه رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
روستائی با اشاره به میزان مصرف برق این دستگاهها گفت: برآوردها نشان میدهد مجموع ۸۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز کشفشده در استان، به اندازه مصرف سالانه برق حدود هزار خانوار انرژی مصرف میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در معاملات مربوط به خرید و اجاره ملک، نسبت به وضعیت برق محل مورد نظر دقت و بررسی لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: بر اساس ابلاغ وزارت نیرو، یارانه برق محل کشف دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز به مدت یک سال از تاریخ کشف لغو میشود و برق مصرفی محل در این مدت با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
روستائی اجرای اثربخش این سازوکار را در افزایش هزینه فعالیتهای غیرمجاز و تقویت بازدارندگی مؤثر دانست و گفت: افرادی که قصد خرید یا اجاره ملک دارند، بهتر است پیش از عقد قرارداد، از اینکه در ملک مورد نظر سابقه کشف و ضبط دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز وجود نداشته باشد، اطمینان حاصل کنند.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز غیرمجاز، مراتب را از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند و اضافه کرد: برای گزارشهای منجر به کشف، پاداشی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.