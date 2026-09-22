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مدیر شبکه آموزش از تدارک ویژهبرنامههای «نوروز دانش» همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: برنامههای کوتاه ۱۵ دقیقهای با حضور معلمان و دانشآموزان در شبکههای مختلف پخش میشود و «مدرسه تلویزیونی ایران» نیز با رویکردی تازه و با هدف تقویت روش «آموزش معکوس»، از اول آبان فعالیت خود را در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی پارسانیا، مدیر شبکه آموزش، با حضور در استودیو شبکه خبر درباره برنامههای این شبکه برای آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: سازمان صداوسیما طی سالهای اخیر بازگشایی مدارس را بهصورت ویژه گرامی میدارد و طی دو سال گذشته این رویداد با عنوان «نوروز دانش» برگزار میشود.
وی با اشاره به مفهوم این نامگذاری گفت: همانگونه که نوروز نماد نو شدن طبیعت و رستاخیز آن است، مهرماه نیز با بازگشت دانشآموزان و معلمان به مدرسه، کتاب و علمآموزی، نوعی «رستاخیز قلم» و احیای فضای دانش محسوب میشود.
پارسانیا افزود: شبکه آموزش در این رویداد نقش محوری دارد و به مجموعه شبکههای تلویزیونی و دیگر ارکان صداوسیما برای برگزاری این جشن ملی کمک میکند. یکی از برنامههای اصلی نیز مجموعه برنامههای کوتاه ۱۵ دقیقهای است که از شبکه آموزش به شبکههای مختلف متصل میشود و با حضور معلمان، دانشآموزان و کارشناسان آموزش و پرورش روی آنتن میرود.
مدیر شبکه آموزش گفت: در این برنامهها ظرفیتهای مختلف آموزش و پرورش معرفی میشود و معلمان عشایری، روستایی، هنرستانی و معلمان مقاطع مختلف تحصیلی حضور خواهند داشت. به گفته وی در کشور ۴۱۳ مدرسه یکنفره و حدود ۱۲ هزار مدرسه با جمعیت کمتر از ۲۰ دانشآموز فعالیت دارند که نشاندهنده اهمیت آموزش حتی در دورافتادهترین مناطق کشور است.
پارسانیا درباره ادامه فعالیت «مدرسه تلویزیونی ایران» نیز گفت: این برنامه با تغییراتی در رویکرد و روش آموزشی، از اول آبان روی آنتن خواهد رفت.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی تغییرات، استفاده از ظرفیت مدرسه تلویزیونی برای تقویت روش «آموزش معکوس» است، به این صورت که دانشآموز پیش از حضور در کلاس، محتوای آموزشی را از طریق تلویزیون دریافت میکند و در کلاس درس، زمان بیشتری برای حل تمرین، حل مسئله، رفع اشکال و فعالیتهای کارگاهی در اختیار خواهد داشت.
مدیر شبکه آموزش افزود: مدرسه تلویزیونی همچنان در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم فعالیت خواهد داشت، اما امسال ارتباط بیشتری میان این برنامه و مدارس و معلمان برقرار خواهد شد.
پارسانیا همچنین از برنامهریزی برای تولید محتوای جدید در حوزه آمادگی کنکور خبر داد و گفت: در سال گذشته برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، برنامههای آموزشی ویژه آزمونهای نهایی تولید شد که هر درس در حدود ۱۵ قسمت آموزش داده میشد و این محتوا امسال نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در کنار تکرار این تولیدات، شبکه آموزش در حال برنامهریزی برای تولید محتوای جدید و اختصاصی برای آمادگی کنکور است.
مدیر شبکه آموزش درباره پویش دانشآموزی «برپا» افزود: هدف این پویش، ایجاد زمینهای برای کنشگری دانشآموزان و ارتباط آنان با دانشآموزان دیگر کشورهاست.
به گفته پارسانیا، دانشآموزان میتوانند در قالب نامه، فیلم یا فایل صوتی یکدقیقهای، پیام خود را خطاب به دانشآموزان جهان ارسال کنند.
وی گفت: آثار این پویش پس از بررسی، از شبکههای مختلف سیما پخش خواهد شد و مجموعه آثار تولیدشده نیز برای طرح در مجامع و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل ارسال میشود.
پارسانیا با اشاره به برنامههای صداوسیما تا چهارم مهرماه گفت: شبکههای مختلف در برنامههای پربیننده خود میزبان معلمان و دانشآموزان برجسته خواهند بود و موضوع مدرسه، خاطرات دوران تحصیل، معلمان و دانشآموزان در بخشهای مختلف برنامهها مورد توجه قرار میگیرد.
وی همچنین از تولید سرودهای جدید دانشآموزی، بازخوانی برخی سرودهای خاطرهانگیز و تولید محتوای تصویری مرتبط با آغاز سال تحصیلی خبر داد.
مدیر شبکه آموزش درباره دیگر برنامههای این شبکه نیز گفت: مسابقه «حروف دانش» که با مشارکت برخط دانشآموزان برگزار شد، ادامه خواهد یافت و فصل بعدی آن با محوریت موضوعاتی همچون تاریخ معاصر، تاریخ انقلاب اسلامی و ادبیات معاصر ایران طراحی میشود.
پارسانیا همچنین درباره برنامه «الف تا» افزود: این برنامه در ارتباط با رویداد معلمان وزارت آموزش و پرورش تولید شده و هر هفته سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ پخش میشود.
وی افزود: در این برنامه معلمان، مدیران مدارس، مربیان پرورشی و دیگر فرهنگیانی که تجربهها و روشهای آموزشی خلاقانهای دارند، تجربیات خود را با مخاطبان به اشتراک میگذارند. فصل نخست این برنامه هفته آینده به پایان میرسد و فصل دوم با تغییراتی در ساختار و فرم تولید خواهد شد.