به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمان: آتش‌سوزی سه دستگاه خودروی سواری در یک پمپ بنزین تلفات جانی نداشت.

این حادثه ساعت ۱۳:۲۸ امروز از سوی شهروندان از طریق سامانه ۱۲۵ به سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره سه به محل حادثه اعزام و ایستگاه شماره ۹ نیز، به‌عنوان نیروی پشتیبان در محل حاضر شد.

آتش‌نشانان با حضور سریع در محل، حریق خودرو‌ها را مهار و از گسترش آتش به تأسیسات و خودرو‌های مجاور جلوگیری کردند.