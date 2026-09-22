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مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری کرمان: آتشسوزی سه دستگاه خودروی سواری در یک پمپ بنزین تلفات جانی نداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری کرمان: آتشسوزی سه دستگاه خودروی سواری در یک پمپ بنزین تلفات جانی نداشت.
این حادثه ساعت ۱۳:۲۸ امروز از سوی شهروندان از طریق سامانه ۱۲۵ به سازمان آتشنشانی اطلاع داده شد که بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره سه به محل حادثه اعزام و ایستگاه شماره ۹ نیز، بهعنوان نیروی پشتیبان در محل حاضر شد.
آتشنشانان با حضور سریع در محل، حریق خودروها را مهار و از گسترش آتش به تأسیسات و خودروهای مجاور جلوگیری کردند.