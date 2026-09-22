همزمان با سراسر کشور هفتمین آیین تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در تالار وحدت ارومیه و ۱۹ شهرستان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سردار سرتیپ دوم جلیل وحیدی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به این که این همایش همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود گفت: از ۱۱ هزار پیشکسوت دفاع مقدس آذربایجان‌غربی طی این همایش تجلیل نی شود که ۷۰۰ تن از ابن تعداد پیشکسوتان شهرستان ارومیه هستند.

معاون امنیتی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این همایش هفته دفاع مقدس را هفته ایستادگی ملت بزرگ ایران دانست و گفت: آذربایجان غربی در قاب حماسه ملت ایران سهم بسزایی دارد و مردم استان با وحدت و همدلی خود از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و از این به بعد نیز این گونه خواهد بود.

مهدی حداد با بیان این که ما باید آرمان‌ها و ارزش‌های شهدا را برای نسل‌های آینده تبیین کنیم افزود: دفاع مقدس یک گنجینه عظیم امید و اعتماد به توان داخلی کشور است.

او ادامه داد: تفکر دفاع مقدس امروز باید در میدان برای خدمت به مردم ساری و جاری شود.

سرهنگ مهدی رضوی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه نیز دیگر سخنران این مراسم بود که بر گرامیداشت یاد و خاطره سه دفاع مقدسی که بر ملت ایران اسلامی تحمیل شد تاکید کرد.

در این آیین از آثار تولید شده و ۱۰ کتاب با موضوع دفاع مقدس نیز رونمایی شد.

در این آیین از مقام شامخ خانواده شهیدان محسن علیپور، ایوب صدیقی و فرهاد فرهادی از شهدای جنگ رمضان تجلیل شد.