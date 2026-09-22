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در هجدهمین دوره نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی امسال برای خریداران کتاب تخفیف یارانهای ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی از ۳۰ شهریور ماه تا ۵ مهر ماه در تالار وحدت ارومیه آماده بازدید علاقه مندان میباشد.
علیرضا نوروزی افزود: در نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی امسال بیش از ۱ هزار و ۷۰۰ عنوان کتاب از ۲۵۴ ناشر کشوری وجود دارد.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی نیز در حاشیه برگزاری این نمایشگاه با اشاره به برنامههای این اداره کل در نمایشگاه کتاب امسال گفت: همزمان با برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه استانی کتاب در آذربایجان غربی، خدمات مختلفی از جمله معرفی بخشهای کتابخانههای عمومی، عضویت سراسری، برگزاری پویشها و مسابقههای کتابخوانی و نشستهای جنبی در این نمایشگاه ارائه میشود.
خدیجه معصومی افزود: عضویت سراسری یک امکان ویژهای را فراهم کرده که همه افراد جامعه با در اختیار داشتن کد ملی خود میتوانند به صورت رایگان و دائمی از خدمات کتابخانههای عمومی استان استفاده کنند.
او با بیان این که تلاش بر این است که با این عضویت هر ایرانی یک کاربر کتابخانههای عمومی باشد خاطرنشان کرد: این عضویت نیاز به تمدید ندارد و افراد میتوانند هر ۱۴ روز یک کتاب از کتابخانههای عمومی استان امانت بگیرند.
مدیر کل نهاد کتایخانههای عمومی استان ادامه داد: یک نشست جنبی ویژه نیز در چهارم مهر ماه با عنوان فنون خواندن کتاب برای قشر نوجوان و جوان جامعه برگزار میشود.