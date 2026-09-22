به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،خضر کاک‌درویشی گفت: این بخشنامه در راستای مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و با هدف تأمین آسایش مردم و جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات به شهروندان ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، ساعت فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و بانک‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده و دستگاه‌های مشمول موظف هستند در این بازه زمانی خدمات خود را به مراجعان ارائه دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: ساعت آغاز به کار واحدهای عملیاتی، خدمات‌رسان، آموزشی و بهداشتی که به صورت مستقیم به مردم خدمات ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی و بخش‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، مطابق مصوبات هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن تعیین خواهد شد.

کاک‌درویشی گفت: مابقی ساعات کاری موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم از طریق دورکاری انجام می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی اظهار کرد: اجرای این بخشنامه برای این واحدها منوط به نظر مراجع تصمیم‌گیر ذیربط خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی افزود: ساعات اعلام‌شده برای کارکنان بانک‌ها، ساعت موظفی ارائه خدمت محسوب می‌شود و کارکنان بانک‌ها موظف هستند حداقل ۱۵ دقیقه پیش و پس از ساعت مقرر در محل کار حضور داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی تمهیداتی برای حمایت از خانواده‌ها گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تعامل با یکدیگر با شناور شدن ساعات کاری یکی از والدین موافقت کنند. این موضوع شامل والدینی است که هر دو در دستگاه‌های اجرایی شاغل بوده و دارای فرزند دانش‌آموز در مقطع پیش‌دبستانی یا دبستان یا فرزند زیر ۶ سال هستند.

کاک‌درویشی ادامه داد: کارکنان زن سرپرست خانوار که دارای شرایط اعلام‌شده باشند نیز مشمول این حکم خواهند بود.

وی درباره رعایت الگوی مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظف هستند وسایل گرمایشی و روشنایی را همزمان با آغاز به کار روشن کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی افزود: وسایل گرمایشی باید یک ساعت پیش از پایان ساعت کاری و در مناطق سردسیر همزمان با خاتمه کار خاموش شود و وسایل روشنایی نیز همزمان با پایان ساعت کاری خاموش شوند. همچنین خاموش بودن وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و روزهای تعطیل الزامی است.

وی تاکید کرد: استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تاسیسات گرمایشی ساختمان‌های دولتی از سوی کارکنان ممنوع است.

کاک‌درویشی با اشاره به سایر مقررات مربوط به کارکنان گفت: در مدت اجرای این بخشنامه، بهره‌مندی کارکنان مشمول از مزایای کاهش ساعات کاری پیش‌بینی‌شده در قانون کاهش ساعات کاری بانوان دارای شرایط خاص مصوب ۱۳۹۵ و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ بلامانع است.

وی افزود: دورکاری روزهای پنجشنبه نیز براساس بند دوم بخشنامه شماره ۶۳۰۷۰ مورخ چهارم آذرماه ۱۴۰۳ معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری همچنان به قوت خود باقی است.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خدشه‌ای به نحوه پاسخگویی و تداوم خدمت‌رسانی به مردم وارد نکند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌غربی همچنین گفت: شهرداری‌ها نیز باید برنامه‌ریزی لازم را برای استفاده حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری متناسب با ساعات جدید فعالیت دستگاه‌ها انجام دهند.

کاک‌درویشی تأکید کرد: بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی مسئول اجرای مفاد این بخشنامه خواهد بود.