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سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای جدید، ضوابط ایجاد، ویرایش و تمدید ثبتسفارش از محل سهمیه «صادرات خود مازاد» با حالت «هیچکدام» را برای شرکتهای دارای سهمیه تولیدی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سامانه جامع تجارت : بر اساس این ابلاغیه که پیرو تصمیمات وزارت صمت صادر شده است، واحدهای تولیدی تنها در صورتی مجاز به این اقدام هستند که کدهای تعرفه کالایی آنها در فهرست اولویت ۱ (کالاهای اساسی و استراتژیک) وزارت صمت قرار داشته باشد. همچنین در خصوص کالاهایی که خارج از لیست اولویت ۱ هستند، ویرایش یا تمدید ثبتسفارش تنها به شرط «تأمین ارز کامل» امکانپذیر خواهد بود. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: چنانچه ثبتسفارشی مشمول هیچیک از این دو شرط نباشد، بازرگانان میتوانند با ثبت تیکت و ارائه تعهد، حالت ثبتسفارش خود را به «نیاز تولید خود» تغییر دهند. شایان ذکر است در این صورت، پرونده تا پایان فرآیند ویرایش توسط کاربر در وضعیت تعلیق قرار میگیرد و تأیید نهایی آن منوط به موافقت سازمان صمت استان محل فعالیت خواهد بود.