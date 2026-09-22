به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سامانه جامع تجارت : بر اساس این ابلاغیه که پیرو تصمیمات وزارت صمت صادر شده است، واحدهای تولیدی تنها در صورتی مجاز به این اقدام هستند که کدهای تعرفه کالایی آن‌ها در فهرست اولویت ۱ (کالاهای اساسی و استراتژیک) وزارت صمت قرار داشته باشد. همچنین در خصوص کالاهایی که خارج از لیست اولویت ۱ هستند، ویرایش یا تمدید ثبت‌سفارش تنها به شرط «تأمین ارز کامل» امکان‌پذیر خواهد بود. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: چنانچه ثبت‌سفارشی مشمول هیچ‌یک از این دو شرط نباشد، بازرگانان می‌توانند با ثبت تیکت و ارائه تعهد، حالت ثبت‌سفارش خود را به «نیاز تولید خود» تغییر دهند. شایان ذکر است در این صورت، پرونده تا پایان فرآیند ویرایش توسط کاربر در وضعیت تعلیق قرار می‌گیرد و تأیید نهایی آن منوط به موافقت سازمان صمت استان محل فعالیت خواهد بود.