به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با اشاره به آغاز و تداوم فرآیند خرید سیب درختی در استان اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی آذربایجان‌غربی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار، کاهش دغدغه باغداران و کمک به ساماندهی بازار محصولات باغی، خرید توافقی سیب درختی را در شهرستانها در دستور کار قرار داده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی افزود: تاکنون بیش از ۳۶۰۰ تن سیب درختی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان از باغداران خریداری شده و این روند با توجه به شرایط تولید و عرضه محصول، ادامه خواهد داشت.

حسامی تأکید کرد: رویکرد شبکه تعاون روستایی در خرید محصولات کشاورزی، ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه عرضه مناسب محصول در بازار است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت شبکه تعاونی روستایی، نقش مؤثرتری در حمایت از باغداران و مدیریت بازار محصولات کشاورزی ایفا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت گسترده باغداری استان ایجاب می‌کند فرآیند خرید، ذخیره‌سازی، سورت، بسته‌بندی، فرآوری و بازاررسانی سیب با همکاری صنایع تبدیلی و تکمیلی با جدیت دنبال شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.