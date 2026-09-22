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مجمع عمومی سازمان ملل، فرصتی برای تبیین مواضع ملت ایران

رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۱۵:۵۵
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برچسب ها: رئیس جمهور ، پزشکیان ، سازمان ملل متحد
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