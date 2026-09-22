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همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه «افلاکیان خاکی» با محوریت معرفی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در شهر حبیبآباد شهرستان برخوار گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برگزاری نمایشگاه افلاکیان خاکی گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی شهدای دوران دفاع مقدس و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برپا شده و بخشهای متنوعی را برای بازدید علاقهمندان دربرمیگیرد.
رسول محسنی افزود: در این نمایشگاه ۱۰ نماد از سرداران و شهدای شهر حبیبآباد، ماکت عملیات کربلای ۵، ماکت مدرسه شجره طیبه میناب و یادمان و نماد رهبر معظم انقلاب پیشبینی شده است.
وی در ادامه گفت: غرفههای ماکت پهپاد و موشکی، جنگ نرم، پوستر و تصاویر شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، معرفی و آشنایی با شهدا، مشاغل خانگی و مسابقه تیراندازی با تفنگ لیزری نیز از دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
محسنی افزود: نمایشگاه افلاکیان خاکی از ۳۱ شهریورماه به مدت ۱۰ روز در حسینیه امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) شهر حبیبآباد برپاست.
وی افزود: این نمایشگاه در ساعات ۹ تا ۱۲ ویژه دانشآموزان و از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای عموم مردم آماده بازدید است.