همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه «افلاکیان خاکی» با محوریت معرفی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در شهر حبیب‌آباد شهرستان برخوار گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برگزاری نمایشگاه افلاکیان خاکی گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی شهدای دوران دفاع مقدس و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برپا شده و بخش‌های متنوعی را برای بازدید علاقه‌مندان دربرمی‌گیرد.

رسول محسنی افزود: در این نمایشگاه ۱۰ نماد از سرداران و شهدای شهر حبیب‌آباد، ماکت عملیات کربلای ۵، ماکت مدرسه شجره طیبه میناب و یادمان و نماد رهبر معظم انقلاب پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه گفت: غرفه‌های ماکت پهپاد و موشکی، جنگ نرم، پوستر و تصاویر شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، معرفی و آشنایی با شهدا، مشاغل خانگی و مسابقه تیراندازی با تفنگ لیزری نیز از دیگر بخش‌های این نمایشگاه است.

محسنی افزود: نمایشگاه افلاکیان خاکی از ۳۱ شهریورماه به مدت ۱۰ روز در حسینیه امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) شهر حبیب‌آباد برپاست.

وی افزود: این نمایشگاه در ساعات ۹ تا ۱۲ ویژه دانش‌آموزان و از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برای عموم مردم آماده بازدید است.