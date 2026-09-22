به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس، پزشکان و متخصصان بسیجی با برپایی میز خدمت در حسینیه سیدالشهدا محله بعثت شهر ایلام، به مردم این منطقه خدمات پزشکی ارائه کردند.

در این میز خدمت، متخصصانی از رشته‌های مختلف پزشکی از جمله زنان، گوش و حلق و بینی، داخلی، همچنین آزمایشگاه و داروخانه حضور داشتند و به مراجعان خدمات رسانی کردند.

علی مریدی، مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، با اشاره به تداوم این خدمات گفت: خدمات رسانی به مناطق مختلف استان به صورت مستمر و با برگزاری اردو‌های جهادی ادامه دارد.

خدمات رسانی پزشکان بسیجی به مردم مناطق مختلف، نقش مهمی در اجرای عدالت درمانی ایفا می‌کند.