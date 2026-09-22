رئیس اتحادیه مرغداران آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید مرغ در استان حدود ۱۵۰ هزار تن در سال و نیاز استان حدود ۸۰ هزار تن است، گفت: ظرفیت تولید مرغ آذربایجان‌غربی دو برابر نیاز استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قبیل‌علی قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی از نظر تولید، تأمین نهاده و جوجه‌ریزی در استان وجود ندارد، اظهار کرد: ۱۲ کشتارگاه مرغ در استان فعال است.

وی با اشاره به اینکه تولید مرغ وابسته به عرضه و تقاضاست، افزود: اگر میزان تولید با نیاز بازار متناسب نباشد، ممکن است با کمبود یا مازاد مواجه شویم.

قاسمی ادامه داد: مصرف مرغ در استان و کشور به دلیل قیمت مناسب‌تر نسبت به گوشت قرمز و ماهی بیشتر است و کیفیت مرغ نیز از موضوعات مهم مورد توجه مصرف‌کنندگان است.

رئیس اتحادیه مرغداران آذربایجان‌غربی با اشاره به قیمت مرغ گفت: در حال حاضر قیمت مرغ پایین‌تر از هزینه تولید است و این موضوع به تولیدکنندگان آسیب می‌زند.

وی افزود: پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، هزینه تأمین نهاده‌ها افزایش یافت، اما در حال حاضر مشکل خاصی از نظر تأمین نهاده و جوجه‌ریزی وجود ندارد.

قاسمی با اشاره به مراحل عرضه مرغ به مصرف‌کننده اظهار کرد: مرغ در دو مرحله اصلی تولید و کشتار، بسته‌بندی و توزیع به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در مرحله تولید، تغذیه و پرورش مرغ تحت نظارت دامپزشکی و شبکه بهداشت انجام می‌شود و در مرحله کشتار و بسته‌بندی نیز نظارت دامپزشکی، ذبح شرعی و مسائل بهداشتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: مصرف‌کنندگان هنگام خرید مرغ باید به برچسب و تاریخ انقضای محصول توجه کنند.

رئیس اتحادیه مرغداران آذربایجان‌غربی درباره وجود شیره‌آبه در بسته‌بندی مرغ گفت: وجود شیره‌آبه غیرعادی در بسته‌بندی تخلف محسوب می‌شود.

وی درباره کبودی موجود در برخی قسمت‌های مرغ نیز توضیح داد: کبودی ممکن است به دلیل واکسیناسیون در ناحیه سینه یا در اثر ضربه در زمان توزیع ایجاد شده باشد و در صورت تأیید سلامت مرغ، قسمت آسیب‌دیده باید جدا شود و سایر قسمت‌ها قابل مصرف است.

قاسمی درباره قطعه‌کردن مرغ در مراکز عرضه نیز گفت: قطعه‌کردن مرغ در مراکز خرده‌فروشی نیازمند مجوز و حضور و نظارت دامپزشکی است و اگر مصرف‌کننده مرغ تأییدشده و بهداشتی خریداری کرده باشد، قطعه‌کردن آن در حضور و با نظارت خود مصرف‌کننده مشکلی ندارد.