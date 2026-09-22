پخش زنده
امروز: -
موج حضور مقتدرانه و همدلانه مردم استان تهران در حمایت از امنیت و مقاومت، اکنون در آستانه سال تحصیلی جدید، به سوی پشتیبانی از رشد و شکوفایی مسیر علمی کشور امتداد یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور گسترده و همدلانه مردم در شهرستانهای استان تهران به دویست و پنجمین شب خود رسید. این ایستادگی و حمایتهای مردمی که پیشتر از میدانهای مقاومت و دفاع از امنیت ملی آغاز شده بود، اکنون در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، وجهه تازهای یافته است.
مردم با این رویه، حمایتهای خود را از رشد و شکوفایی مسیر علمی ایران گسترش دادهاند تا با پشتیبانی از نسل دانشآموزان و دانشجویان، تداوم مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را در عرصههای علمی نیز به نمایش بگذارند.