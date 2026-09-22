فرمانده سپاه ناحیه نور از اجرای بیش از ۶۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تبیینی همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی‌اکبر اکبری فرمانده سپاه ناحیه نور، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، گفت: امسال برنامه‌های هفته دفاع مقدس با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» در سطح شهرستان نور برگزار می‌شود.

وی افزود: ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سپاه ناحیه نور تشکیل و مسئولیت اجرای برنامه‌ها میان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج، بسیج اقشار و مجموعه‌های مختلف تقسیم شده است.

فرمانده سپاه ناحیه نور با اشاره به نقش مردم در دفاع مقدس اظهار کرد: مقاومت در هشت سال دفاع مقدس تنها مختص نیرو‌های مسلح نبود، بلکه مردم ایران اسلامی نیز در کنار رزمندگان ایستادند و با ایثار و ازخودگذشتگی از کشور دفاع کردند.

اکبری با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد دفاع مقدس برای نسل جوان، گفت: رسانه‌ها وظیفه مهمی در معرفی ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دارند و باید این حماسه‌ها برای مردم و نسل‌های آینده به‌درستی روایت شود.

وی ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان، اجرای برنامه‌های «شهید آبروی محله»، تجلیل از ۱۴۰ رزمنده هشت سال دفاع مقدس، افتتاح دو خانه محروم در محله کرامت ایزدشهر، برگزاری مسابقات ورزشی، توزیع هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند و اکران ۱۲ فیلم با موضوع دفاع مقدس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

فرمانده سپاه ناحیه نور، برگزاری پیاده‌روی‌های خانوادگی، نشست‌های تبیینی و سبک زندگی، برنامه‌های مرتبط با کاهش آسیب‌های اجتماعی و غبارروبی گلزار شهدا در نقاط مختلف شهرستان را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

اکبری گفت: در مجموع بیش از ۶۰۰ برنامه توسط ستاد سپاه، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و بسیج اقشار در سطح شهرستان نور اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به رزمندگان دفاع مقدس افزود: بسیاری از این عزیزان امروز تنها انتظار دارند فراموش نشوند و باید برنامه‌های هفته دفاع مقدس با محوریت تجلیل و تکریم از آنان برگزار شود.

او در پایان بر نقش رسانه‌ها در تبیین حماسه دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تأکید کرد.