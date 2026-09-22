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استاندار آذربایجانغربی در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مکتبی ماندگار از ایمان، مقاومت و ایستادگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،استاندار آذربایجانغربی در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مکتبی ماندگار از ایمان، مقاومت و ایستادگی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه جاودانه ملتی است که با ایمان، ایثار، وحدت و فداکاری در برابر تجاوز ایستاد و با نثار خون پاک فرزندان این سرزمین، عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی را رقم زد؛ این هفته، فرصتی برای پاسداشت مقام شامخ شهیدان، جانبازان، آزادگان و همه رزمندگانی است که امنیت و اقتدار امروز کشور، مرهون مجاهدتهای آنان است.
دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مکتبی ماندگار از ایمان، مقاومت و ایستادگی است که در بزنگاههای حساس، خود را در صحنههای مختلف نشان داده است. جنگ رمضان نیز جلوهای روشن از تداوم همین روحیه بود؛ حماسهای که بار دیگر وحدت و عزم ملت ایران در دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت کشور را به نمایش گذاشت و پیوند ناگسستنی مردم و نیروهای مسلح را آشکار ساخت.
ملت بزرگ ایران با الهام از مکتب امام خمینی(ره)، رهبر شهید، راه شهیدان و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، مسیر عزت و پیشرفت کشور را با بصیرت و مسئولیتپذیری دنبال کرده است. شعار محوری امسال، «لبیک یا خامنهای»، نیز تجدید عهد با آرمانهای انقلاب و ارزشهای دفاع مقدس و نماد وحدت، همدلی و عزم ملت ایران برای استمرار راه شهیدان است.
در همین مسیر، ملت مبعوث و سرافراز ایران، بیش از ۲۰۰ شب است که با حضور آگاهانه و حماسی خود در میادین و خیابانهای کشور، حمایت از نظام اسلامی، رهبری و نیروهای مسلح را به نمایش گذاشتهاند؛ حضوری که یادآور همان روحیهای است که در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، مردم را در کنار مدافعان کشور به صحنه آورد و امروز نیز سرمایهای ارزشمند برای امنیت و اقتدار ایران اسلامی به شمار میرود.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بهویژه شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان، از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان، نیروهای مسلح و مردم شریف ایران قدردانی میکنم. اطمینان دارم آذربایجانغربی بهعنوان استانی مرزی، مقاوم و وفادار به آرمانهای انقلاب اسلامی، با تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت، همچون گذشته در مسیر امنیت، توسعه، آبادانی و سربلندی ایران عزیز نقشآفرین و پیشگام خواهد بود.
رضا رحمانی
استاندار آذربایجانغربی