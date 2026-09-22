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از ۳۱ شهریور تا ششم مهر ماه به هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است, در آغازین روز این هفته از پیکشسوتان جهاد و مقاومت استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده ولیفقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، رزمندگان و شهدا را الگوی بیبدیل نسل جوان دانست و گفت: این عزیزان با نثار جان خود، در معاملهای الهی، مردم را از غفلت بیدار کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس خواست فرهنگ استقلال طلبی و آرمان خواهی را به نسل جوان منتقل کنند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کردستان هم اظهار کرد: امروز مردم ایران و آزادیخواهان جهان شاهد افول تمدن دروغین غرب هستند، ضمن اینکه ایران اسلامی به قدرتی نه تنها در سطح منطقه بلکه جهان تبدیل شد.
وی به این هم اشاره داشت که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، جمعآوری مستندات مربوط به جنگهای ۱۲ روزه و رمضان را در دستور کار قرار داده است.