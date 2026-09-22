مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ثبت ۷۵ هزار و ۸۷۷ تردد ترانزیتی و جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۱۷۹ هزار تن کالا در استان طی پنج ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری در تشریح عملکرد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان طی ۵ ماهه امسال اظهار کرد: از مجموع ترددهای ترانزیتی ثبت‌شده، ۴۷ هزار و ۶۵۳ مورد ورودی و مابقی تردد خروجی بوده است.

وی افزود: طی این مدت ۳۸۶ هزار و ۳۰۱ سفر باری در محورهای استان ثبت شده و در مجموع بیش از ۵ میلیون و ۱۷۹ هزار تن کالا جابه‌جا شده است.

شکری با اشاره به کالاهای شاخص جابه‌جاشده در این مدت، گفت: بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن سیمان و ۴۱۶ هزار و ۲۳۶ تن مواد معدنی و مصالح ساختمانی از جمله کالاهای عمده در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین درباره وضعیت ناوگان حمل‌ونقل مسافری استان اظهار کرد: ۳ هزار و ۱۱۰ دستگاه ناوگان مسافری شامل ۴۱۹ دستگاه اتوبوس، یک‌هزار و ۵۵ دستگاه مینی‌بوس و یک‌هزار و ۵۵۶ دستگاه سواری، با فعالیت ۳ هزار و ۱۵۵ راننده در این بخش فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل باری نیز ۲۸ هزار و ۲۵۰ راننده و ۱۹ هزار و ۹۴۸ دستگاه ناوگان باری در استان فعال هستند.

شکری با اشاره به ناوگان وانت‌بار نیز گفت: ۱۷ هزار و ۹۸۷ دستگاه وانت‌بار با فعالیت ۲ هزار و ۸۰ راننده در بخش حمل‌ونقل بار استان مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل راهداری استان همچنین با اشاره به فعالیت مراکز معاینه فنی در ۵ ماهه امسال افزود: در این بازه زمانی ۴۸ هزار و ۶۱۷ مورد مراجعه به مراکز معاینه فنی ثبت شده که از این تعداد ۳۷ هزار و ۷۵۱ دستگاه موفق به کسب معاینه فنی شدند.