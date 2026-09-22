به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی کلانتری اظهار داشت: نمایشگاه ایران‌نوشت در این دوره، فراتر از یک نمایشگاه تجاری، بستری برای ترویج نوشت‌افزار‌هایی است که با تصویر قهرمانان ملی و الگو‌های بومی، هویت فرهنگی نسل آینده را تقویت می‌کنند. جایگزینی کاراکتر‌های غربی با اسطوره‌ها و قهرمانان ایرانی، اولویت اصلی ما بوده تا دانش‌آموزان در مسیر تحصیل، با هویت ملی خود پیوند عمیق‌تری برقرار کنند.

کلانتری با اشاره به رویکرد دیرینه این مجموعه در فعالیت‌های خیرخواهانه، افزود: نمایشگاه ایران‌نوشت طی سالیان متمادی با مشارکت در پویش‌های شناخته‌شده‌ای همچون «مشق احسان»، «همه حاضر» و «هم‌کلاسی»، تلاش کرده است تا بار تهیه لوازم تحصیلی را از دوش خانواده‌های مناطق کم‌برخوردار بردارد و این مسیر همدلی همچنان با قوت در حال پیگیری است.

دبیر دوازدهمین نمایشگاه ایران‌نوشت با اشاره به پیوستن رسمی نمایشگاه به پویش «هم‌کلاسی» گفت: در سال جاری و با هم‌افزایی ایجاد شده، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تهیه و توزیع ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار بسته نوشت‌افزار انجام شده است. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و گروه‌های جهادی، هیچ دانش‌آموزی در نقاط دورافتاده و محروم کشور به دلیل کمبود ابزار آموزشی از چرخه تحصیل بازنماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد فرهنگی-تربیتی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: امسال در اقدامی نمادین، بخشی از محصولات نمایشگاه به یاد شهدای دانش‌آموز و معلم مدرسه «شجره طیبه» میناب طراحی و عرضه شده است. زنده نگه داشتن یاد این عزیزان به عنوان اسطوره‌های فداکاری، بخشی از رسالت ما برای معرفی الگو‌های ایثار به دانش‌آموزان امروز ایران اسلامی است.

کلانتری با اشاره به نزدیک شدن به روز‌های پایانی این رویداد خاطرنشان کرد: نمایشگاه ایران‌نوشت با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخلی و حمایت مردم، بستری برای تجلی هم‌افزایی ملی است تا در کنار توسعه نوشت‌افزار ایرانی، گامی مؤثر برای برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور برداشته شود.