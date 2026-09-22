به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با تسلیت سالروز رحلت شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: حضرت امام صادق(ع) می‌فرماید بانویی از فرزندان من در قم از دنیا می‌رود که اسمش فاطمه دختر موسی است و به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت می‌شوند.

تسلیت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی عنوان کرد: در دو روز گذشته حوزه علمیه قم به سوگ از دست دادن یکی از استوانه‌های علم و فقاهت نشست، عالم وارسته‌ای که عمر خود را در راه خدمت به اسلام، فقاهت و حوزه مصروف داشت.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

منتظری در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: هفته دفاع مقدس، یادآور تجاوز ددمنشانه سگ زنجیری آمریکا، صدام جنایتکار است. ملت بصیر ما در مقابل این تجاوزات، هشت سال جانانه ایستادگی کردند به نحوی که دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک ایران عزیز را تصرف کند.

گرامیداشت شهدای مدرسه میناب

رئیس دیوان عالی کشور یاد و خاطره دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب را در آستانه ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید گرامی داشت و گفت: آنچه در مدرسه میناب رخ داد جنایتی آشکار و مصداق بارز جنایت جنگی و سندی بر حقانیت نظام است و قوه قضائیه در پیگیری حقوقی خون پاک شهدای دانش‌آموزان مدرسه شجره میناب وظیفه ذاتی و انقلابی دارد.

تأکید بر استفاده از سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوا

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مطالبه قسم از سوی خواهان و لزوم توجه قضات به مقوله سوگند به عنوان یکی از ادله شرعی در فصل خصومت گفت: سوگند در کنار اقرار، سند، شهادت و امارات، یکی از ادله رسمی اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی است. قضات دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد در محاکم، تدابیر لازم را برای استفاده قضات از سوگند به عنوان یک ابزار تکلیفی مهم اثبات اتخاذ کنند.

تکرار درخواست‌های اعاده دادرسی

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه به موجب قانون اعاده دادرسی حق هر فردی است که مدعی تضییع حقوق خویش است، گفت: بعضاً مشاهده شده فردی ۲۰ مرتبه تقاضای اعاده دادرسی کرده است؛ تکرار درخواست‌های اعاده دادرسی در بسیاری از موارد غیرلازم است و همین موضوع کارآمدی قوه قضائیه را با مشکل مواجه می‌کند.

رسیدگی به سه پرونده اصراری- حقوقی

در ادامه این جلسه، سه پرونده اصراری- حقوقی با موضوعات مطالبه بخشی از مهریه، طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر قضات، آرای شعب مختلف با اکثریت آرا تأیید یا نقض شد.

گفتنی است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد و به سه پرونده اصراری- حقوقی رسیدگی شد.