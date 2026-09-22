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مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود شرایط دشوار جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، روند تولید و تأمین امنیت غذایی کشور ادامه یافت و تاکنون ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،حسین برزگر در نشست خبری اداره کل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت چهلوششمین سالروز هفته دفاع مقدس، با تشریح اهداف، برنامهها و دستاوردهای حوزه ایثارگران اظهار کرد: بخش کشاورزی در شرایط دشوار جنگ و با وجود محدودیتهای ایجادشده، به فعالیت خود ادامه داد و در حوزههای مختلف تولید، از جمله شیلات، رشد خوبی را تجربه کرد.
وی افزود: در شرایط محاصره دریایی و زمینی، حفظ امنیت غذایی و استمرار تولید از اولویتهای بخش کشاورزی بود و با تلاش تولیدکنندگان و مجموعه جهاد کشاورزی، این روند بدون توقف ادامه یافت.
برزگر با اشاره به وضعیت تأمین گندم گفت: با وجود آسیبهایی که در جنگ به برخی سیلوهای گندم وارد شد، تاکنون ۸.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
وی تأکید کرد: در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه از ذخایر راهبردی استفاده نکردیم و تلاش شد نیازهای کشور از مسیر استمرار تولید و تأمین داخلی پاسخ داده شود.
مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایثارگری نیروهای این وزارتخانه گفت: در جریان جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، ۶۱ نفر از نیروهای جهاد کشاورزی به شهادت رسیدند و در این مدت خسارتهایی نیز به زیرساختهای تولید بخش کشاورزی وارد شد.
برزگر در ادامه با گرامیداشت نقش جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از ۵۴۰ هزار اعزام داوطلب از جهاد سازندگی به جبههها انجام شد و جهادگران در پشتیبانی از جبههها نقشآفرینی کردند.
وی افزود: جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس ۹۷ هزار کیلومتر جاده و ۳۷ هزار پل و همچنین ۵۸۰ هزار سنگر اجتماعی و انفرادی احداث کرد و ۳۴۵۰ شهید و بیش از ۲۱ هزار و ۴۰۰ جانباز از اعضای جهاد سازندگی تقدیم کشور شدند.
برزگر خاطرنشان کرد: همانگونه که جهادگران در دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان حضور داشتند، امروز نیز مجموعه جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارند.