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نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد: امسال آغاز سال تحصیلی برای ملت ایران، با غم و اندوه شهادت رهبر شهید، جمعی از سرداران و شمار زیادی از مردم عزیز کشورمان همچنین داغ از دست دادن معلمان و دانشآموزان مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام امام جمعه یزد به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس را به همه دانشآموزان عزیز، معلمان گرانقدر، فرهنگیان پرتلاش و خانوادههای محترم تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال برای همه شما سالی سرشار از موفقیت، پیشرفت، نشاط و توفیق مسئلت دارم.
امسال آغاز سال تحصیلی برای ملت ایران، با غم و اندوه شهادت رهبر شهید، جمعی از سرداران و شمار زیادی از مردم عزیز کشورمان همچنین داغ از دست دادن معلمان و دانشآموزان مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب، همراه شده است. یاد و نام همه این شهیدان عزیز را گرامی میداریم و از خداوند متعال برای آنان علو درجات و برای خانوادههای داغدار صبر و اجر مسئلت میکنیم.
تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، فرصت ارزشمندی است تا یاد و خاطره همه شهدای عزیز را زنده نگه داریم؛ شهدایی که برای حفظ استقلال، عزت و تمامیت ارضی ایران اسلامی از جان خود گذشتند. ما نیز باید با الگو گرفتن از رهبر شهید و همه شهدای والامقام، در راه دفاع از وطن اسلامی و ارزشهای این سرزمین استوار باشیم.
فرزندان عزیز ایران اسلامی.
این فصل، فصل علم، دانایی، تلاش و شکوفایی است. مهمترین وظیفه شما در دوران دانشآموزی، کسب علم و معرفت است. شما باید با علمآموزی، در کنار حفظ هویت الهی و ایرانی خود، برای ساختن ایرانی سربلند، مستقل، قدرتمند و پیشرفته آماده شوید. آینده این کشور به دست شما رقم خواهد خورد و هر قدمی که امروز در مسیر دانش، اخلاق، ایمان و مسئولیتپذیری برمیدارید، گامی برای آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی است.
ایران اسلامی در طول سالهای گذشته همواره با تهدید، فشار و طمعورزی دشمنان روبهرو بوده است؛ اما ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده است که در دفاع از میهن و استقلال خود، ایستاده و از آرمانها و سرزمین خویش دفاع میکند.
در آغاز این سال تحصیلی، میخواهم یک سؤال را با شما دانشآموزان عزیز در میان بگذارم و از شما بخواهم درباره آن فکر کنید و پاسخ آن را با مطالعه، گفتوگو و شناخت تاریخی پیدا کنید:
به نظر شما علت دشمنی و فشارهای مستمر استکبار جهانی، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، علیه ملت ایران چیست؟
ایران که در تاریخ معاصر خود آغازگر جنگی علیه دیگر کشورها نبوده است، چرا با چنین فشارها و دشمنیهایی مواجه شده است؟
امیدوارم سال تحصیلی جدید، سالی سرشار از پیشرفت علمی، رشد اخلاقی، تقویت ایمان و شکوفایی استعدادهای شما عزیزان باشد و همه شما با تلاش و پشتکار، خود را برای ساختن آیندهای روشن و پرافتخار برای ایران اسلامی آماده کنید.
محمدرضا ناصری
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد