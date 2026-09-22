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فرماندار ارومیه گفت: اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بارشها انجام شود و همه ظرفیتهای شهرستان برای مدیریت شرایط احتمالی در آمادهباش باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،قهرمان عیوضلو در جلسه مدیریت بحران شهرستان ارومیه با اشاره به پیشبینیهای اقلیمی و تأثیر پدیده «النینو» بر الگوهای جوی، بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با بارشهای قابل توجه و احتمال رخدادهای جوی شدید تأکید کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارشها با جدیت دنبال شود.
فرماندار ارومیه با تأکید بر اینکه پیشگیری باید مقدم بر مدیریت حادثه باشد، افزود: نقاط مستعد آبگرفتگی و سیلاب شناسایی و پایش شده و لایروبی و پاکسازی رودخانهها، مسیلها، کانالها و آبروها و رفع موانع مسیر جریان آب با سرعت بیشتری انجام شود.
عیوضلو همچنین بر آمادهباش نیروها، ماشینآلات و تجهیزات دستگاههای خدماترسان و امدادی، بررسی وضعیت زیرساختهای حساس و رفع نواقص موجود تأکید کرد و خواستار هماهنگی مستمر شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی شد.