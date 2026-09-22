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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در بازدید از عملیات اجرایی بزرگراه فیروزآباد–جم، مسائل و مشکلات فنی اجرایی و اعتباری این طرح را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجائی اظهار داشت: عملیات اجرایی قطعه ۳ این بزرگراه که پس از وقفهای ۱۷ ساله، در بهمنماه ۱۴۰۴ مجدداً آغاز شده، شامل ساخت ۱۰ کیلومتر باند دوم، یک دستگاه پل خاص، دو دستگاه پل بزرگ یک و سهدهانه، تعدادی آبرو و پلهای کوچک و همچنین دیوارهای حائل است.
وی افزود: از ۸ کیلومتر باقیمانده این مسیر در محدوده استان بوشهر، عملیات اجرایی در قالب قطعات مختلف در حال انجام است و قطعات دو و سه کیلومتری ابتدایی، بهترتیب از پیشرفتهای فیزیکی قابل قبولی برخوردار هستند.
رجائی ادامه داد: قطعه دو کیلومتری ابتدای مسیر با پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۶۵ درصد در حال اجراست و پیشبینی میشود تا اسفند امسال به بهرهبرداری برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین گفت: مسائل و مشکلات فنی قطعه سه کیلومتری میانی توسط کارفرما تعیین تکلیف شده و عملیات اجرایی این قطعه نیز حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که بر اساس برنامهریزی انجامشده، حداکثر طی یک سال آینده تکمیل خواهد شد.
رجایی با اشاره به وضعیت ۳ کیلومتر انتهایی مسیر اظهار داشت: وجود معارض و برخی ادعاهای ملکی در این بخش، مانع آغاز عملیات اجرایی شده است.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل قطعه ۸ کیلومتری واقع در استان بوشهر را بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: این اعتبار از محل منابع مختلف اعتباری تأمین خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در پایان بر ضرورت رفع موانع اجرایی طرح، تأمین بهموقع اعتبارات و تسریع در روند تکمیل قطعات باقیمانده این محور بهمنظور بهرهبرداری هرچه سریعتر از مسیر تأکید کرد.