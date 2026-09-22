قدردانی فرماندار بناب از عوامل برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی کباب
فرماندار بناب از شهرداری و مجموعه مدیریت شهری، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی، روسای ادارات و دستگاههای متولی و تمامی عوامل و افرادی که در برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب همکاری و تلاش کردند قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
محمدحسین قلعهای در جلسه شورای اداری شهرستان بناب با اشاره به برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب برگزاری مطلوب این رویداد را حاصل همدلی، هماهنگی و تلاش مجموعههای مختلف شهرستان دانست و گفت: برگزاری چنین رویداد گستردهای نیازمند همکاری و همراهی دستگاههای مختلف است و خوشبختانه مجموعههای شهرستان در بخشهای مختلف پای کار بودند.
وی با قدردانی ویژه از شهردار، معاونان، کارکنان و عوامل شهرداری و مجموعه مدیریت شهری افزود: تلاشهای مجموعه مدیریت شهری در آمادهسازی و فراهم کردن زیرساختها و همچنین پشتیبانی و اجرای بخشهای مختلف جشنواره، نقش موثری در برگزاری منظم و شایسته این رویداد داشت.
فرماندار بناب همچنین از فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی که در تامین نظم، امنیت و مدیریت تردد در زمان برگزاری جشنواره همکاری کردند قدردانی کرد.
وی از روسا و کارکنان ادارات و دستگاههای اجرایی متولی، عوامل اجرایی، خدماتی و پشتیبانی نیز تشکر کرد و گفت: هر یک از این مجموعهها متناسب با وظایف خود در بخشهایی از برگزاری جشنواره نقشآفرینی کردند و همکاری آنان در اجرای مطلوب این رویداد قابل تقدیر است.
فرماندار بناب همچنین از اصحاب رسانه، خبرنگاران، پایگاههای خبری و عوامل رسانهای که در انعکاس اخبار و پوشش رویدادهای جشنواره همکاری داشتند قدردانی کرد و افزود: پوشش رسانهای مناسب زمینه معرفی ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادی شهرستان بناب را فراهم کرد.
وی از تمامی افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و در مراحل مختلف برنامهریزی، اجرا، خدماترسانی و پشتیبانی در برگزاری نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب نقش داشتند تشکر کرد.
فرماندار بناب خاطرنشان کرد:برگزاری این جشنواره نشان داد که با همافزایی، هماهنگی و مشارکت مجموعههای مختلف میتوان رویدادهای بزرگ شهرستان را به شکل مطلوب برگزار کرد و ظرفیتهای بناب را در سطح ملی معرفی کرد.
نهمین دوره جشنواره ملی کباب بناب با مشارکت مجموعههای مختلف شهرستان و حضور گسترده مردم و گردشگران برگزار شد.