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آیین تجلیل از افتخارآفرینان وزنهبرداری استان ایلام با حضور جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران این رشته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ « احمد کرمی »استاندار ایلام در این آیین با قدردانی از تلاش ورزشکاران و مربیان وزنهبرداری استان گفت: قهرمانیهای ورزشکاران ایلامی نتیجه تلاش، پشتکار و اراده جوانانی است که با وجود محدودیتها، پرچم استان را در میادین ملی و بینالمللی به اهتزاز درمیآورند.
وی افزود: حمایت از ورزش قهرمانی و فراهم کردن زمینه فعالیت جوانان، از اولویتهای استان است و باید ظرفیتهای ورزشی ایلام بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
استاندار ایلام همچنین بر ضرورت حمایت از استعدادهای ورزشی، توسعه زیرساختهای ورزشی و توجه به ورزشکاران مدالآور تأکید کرد.
در این مراسم از ورزشکاران، مربیان و عوامل مؤثر در موفقیتهای اخیر وزنهبرداری استان ایلام با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.
افتخارآفرینی در وزنهبرداری، تنها بالا بردن یک وزنه نیست؛ روایت اراده و تلاش جوانانی است که برای رسیدن به سکوی قهرمانی، سالها تمرین و سختی را پشت سر گذاشتهاند؛ قهرمانانی که امروز نام ایلام را در میادین ورزشی کشور بلندآوازه کردهاند.