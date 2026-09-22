رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، فقیه عالی‌مقام و از محققین تراز اول شیعه را تسلیت گفتند.