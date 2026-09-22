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پیام رهبر انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله شبیری

رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، فقیه عالی‌مقام و از محققین تراز اول شیعه را تسلیت گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۱۵:۳۳
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پیام رهبر انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌ شبیری

برچسب ها: پیام رهبر انقلاب ، آیت‌الله شبیری زنجانی ، رهبر انقلاب
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