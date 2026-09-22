به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی‌های آسیایی عصر امروز سه شنبه در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا ژاپن برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان برابر چین تایپه به میدان رفتند و ۳ بر صفر بازنده شدند.

در این دیدار که تیم ملی ایران باید به مصاف تیم ششم رنکینگ جهانی می‌رفت، ابتدا نوشاد عالمیان به مصاف لین جون جو رفت و ست اول را ۱۱ به ۵ واگذار کرد، اما در ست دوم حریفش را شکست داد.

در ست سوم هر چند رقابت دو بازیکن نزدیک بود، اما حریف شرق آسیایی موفق شد ۱۱ بر ۹ عالمیان را شکست دهد تا کار به ست چهارم کشیده شود. در این ست تلاش نوشاد نتوانست عاملی برای پیروزی او باشد و حریف قدرتمند چین تایپه‌ای ۱۱ بر ۵ به پیروزی رسید تا اولین برد برای حریف ثبت شود.

در مسابقه دوم بنیامین فرجی به مصاف کو گوانگ هنگ رفت و ست اول را ۱۱ به ۶ واگذار کرد و در ست دوم هم نتیجه‌ای بهتر این نگرفت و ۱۱ به ۴ مغلوب حریف خود شد و در ست سوم با وجود رقابت نزدیک ۱۱ به ۹ نایجه را واگذار کرد تا دومین شکست ایران رقم بخورد.

سومین ملی پوش ایران در این مسابقه نیما عالمیان بود که برابر فنگ یی هسین به میدان رفت و با وجود تلاش زیاد ست اول را واگذار کرد.

هدایت تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برعهده لطف الله جمیل نسبی هست و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست تیم را همراهی می‌کند. وی ست دوم را هم ۱۱ به ۸ به حریف خود واگذار کرد و در ست پایانی نیز ۱۱ بر ۲ شکست خورد تا ایران ۳ بر صفر بازنده شود و نتواند به مرحله بعد صعود کند.