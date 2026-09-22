به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه دوشنبه تیم شاهین عامری تنگستان در دربی استان در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر میزبان پارس جنوبی جم بود که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور با حضور ۱۶ تیم برگزار می‌شود که در پایان دو تیم برتر این مسابقات به لیگ برتر باشگاه‌های کشور صعود خواهند کرد.