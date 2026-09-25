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۱۰۰۰ بسته جامع لوازم التحریر در بین دانش آموزان کم برخوردار در شهرستان سرچهان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۱۰۰۰ بسته جامع لوازم التحریر از طرف اداره آموزش وپرورش و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرچهان به دانش آموزان کم برخوردار در این شهرستان اهدا و توزیع شد.
این بستههای نوشت افزار و لوازم التحریر به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید بین دانش آموزان کم برخوردار شهرستان سرچهان توزیع شد.
شهرستان سَرچِهان یکی از شهرستانهای استان فارس ایران است که مرکز این شهرستان، شهر کرهای است.