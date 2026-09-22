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فرمانده انتظامی شهرستان رشت از توقیف ۳۰۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به دلیل ایجاد مزاحمت، حرکات نمایشی و تخلفات پلاک از ابتدای شهریور تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشنقلب گفت: با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با رانندگان وسایل نقلیهای که با ایجاد آلودگی صوتی، حرکات نمایشی، دوردور، بوقهای نامتعارف و تخلفات پلاکی، موجب سلب آسایش شهروندان میشوند، ۳۰۷ وسیله نقلیه در ماه جاری توقیف شدند.
وی افزود: در این طرح، ۶۷ دستگاه خودرو و ۲۴۰ دستگاه موتورسیکلت به دلیل مخدوش بودن پلاک، استفاده از اگزوز غیراستاندارد، سامانههای صوتی غیرمجاز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، با هماهنگی قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.