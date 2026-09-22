به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و با هماهنگی مقام قضائی، مأموران پاسگاه انتظامی جایزان و پاسگاه آسیاب شهرستان امیدیه حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به ۲ دستگاه نیسان که در محور‌های مواصلاتی شهرستان در حال تردد بودند، مشکوک شدند.

وی افزود: در همین راستا خودرو‌های مذکور متوقف شدند و در بررسی از آنها مشخص گردید حامل ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر فرآورده نفتی از نوع گازوئیل فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف‌شده را بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار داشت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.