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رئیس فدراسیون فوتبال گفت: شیطنتهایی برای تعلیق فوتبال شده که فیفا از ما در این زمینه سوال کرده و ما نیز پاسخهای منطقی و مستند برای آنها تهیه میکنیم.
مهدی تاج در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: تمرینات تیم ملی از دو روز پیش آغاز شده و بازیکنان داخلی و لژیونرها در اردو حضور دارند. با تعدادی از بازیکنان لژیونر نیز صحبتهایی انجام دادهایم و امیدواریم مسائل به شکلی پیش برود که تیم ملی بتواند با آمادگی کامل در مسابقات پیشرو حضور پیدا کند. اصل بحث برای ما دفاع از کشور، نظام، رهبری، سرود ملی و زندگی مردم است. امروز که آغاز مسابقات فیفادی است، ترجیح ما این بود که تیم ملی در هفته دفاع مقدس در یادواره شهدایی که در کمپ تیمهای ملی برگزار شد، حضور داشته باشد.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره احتمال برگزاری سومین دیدار دوستانه تیم ملی گفت: بعضی تیمها دو بازی و برخی سه بازی انجام میدهند. ما نیز در تلاش هستیم اگر امکان داشته باشد، بازی سوم را در قطر برگزار کنیم. قطر آمادگی لازم را دارد و شیخ احمد نیز به من پیام داد که میتوانیم بازی سوم را در این کشور برگزار کنیم. با سه تیم برای برگزاری این مسابقه صحبت کردیم، اما هر سه تیم به دلایلی انصراف دادند. حتی با یکی از آنها قرارداد قطعی داشتیم، اما در نهایت امکان برگزاری مسابقه فراهم نشد. با این حال ما همچنان در تلاش هستیم بهترین شرایط را برای تیم ملی رقم بزنیم.
وی تأکید کرد: هیچ نگاه مأیوسانهای به ادامه راه نداریم. کشور در شرایط خاصی قرار دارد، اما باید بتوانیم در همین شرایط بهترین تصمیمها را بگیریم. مدیریت یعنی اینکه در شرایط دشوار محیطی بهترین تصمیمها گرفته شود و تیم ملی نیز اکنون چنین رویکردی دارد. هیچ تیمی را متوقف نکردهایم. تیم امید، جوانان، نوجوانان و تیم ملی بانوان همگی در حال اعزام و فعالیت هستند و اجازه ندادهایم محدودیتی بر فوتبال کشور حاکم شود. شرایط کشور جنگی است، اما فعالیت فوتبال نیز ادامه دارد.
تاج درباره ادعای تلاش برخی کشورها برای ایجاد مشکل برای حضور ایران در مسابقات فوتبال نیز اظهار داشت: فشارها غیرمستقیم است. برخی اتفاقاتی را که در داخل کشور رخ داده برجسته کردهاند و فیفا نیز در این زمینه سوالاتی مطرح کرده است. ما باید پاسخهای منطقی برای این سوالات تهیه کنیم که این کار را در حال انجام هستیم. به هر جهت ما در داخل کشور نیز باید مراقب باشیم که با فوتبال به گونهای برخورد نشود که با قوانین فیفا مغایرت داشته باشد. ما به قوانین فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تعهد دادهایم و این موارد در اساسنامه خود فدراسیون نیز وجود دارد؛ بنابراین باید کاملاً آنها را رعایت کنیم تا بهانهای در اختیار کسی قرار ندهیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: به هر حال برخی کشورها و مجموعهها تلاشهایی برای ایجاد مشکل و تعلیق فوتبال ما انجام میشود، اما کشور ما همواره در برابر این مسائل ایستادگی کرده است. اکنون نیز باید مراقب باشیم و دستگاههای مختلف نیز باید توجه داشته باشند که فوتبال باید هم بر اساس قوانین داخلی و هم مطابق قوانین بینالمللی اداره شود.