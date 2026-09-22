میدان شهدای اراک این روز‌ها و شب‌ها شاهد صحنه‌هایی است که واژه وطن‌پرستی را به زیباترین شکل معنا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پرچم سه‌رنگ ایران، نماد هویت ملی و ارزش‌های اسلامی، به نشانه استقامت ملتی در برابر ظلم، بر زمین نیفتاده و در دستان مردم خستگی‌ناپذیر این سرزمین به اهتزاز درآمده است.

مردم، هر لحظه از شبانه‌روز، به پای پرچم برای ایران ایستاده‌اند؛ خیابان‌ها و میادینی که شاهد حضور ملتی سرافراز است که تا پای جان برای وطن خود در میدان مانده‌اند و نشان داده‌اند که پرچم ایران افتادنی نیست.

از نخستین روز‌های جنگ تحمیلی سوم، حتی برای لحظه‌ای پرچم وطن بر زمین نمانده است؛ مردم همچنان در خیابان‌ها و میادین، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگه داشته‌اند.

در سایه وحدت، همدلی و ایستادگی مردم، پرچم پرافتخار ایران اسلامی هرگز زمین نخواهد افتاد.