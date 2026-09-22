آلزایمر بیماری است که در آن سلول‌های مغز، به مرور زمان کارکرد خود را از دست می‌دهند و مغز به‌تدریج کوچک‌تر می‌شود و فرد در حافظه نزدیک خود مشکلات زیادی پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سن ابتلا به این بیماری به ۴۵ سال داره نزدیک میشه و در ایران حدود یک میلیون نفر این بیماری رو دارند تشخیص داده شدند. آلزایمر بیماری است که در آن سلول‌های مغز، به مرور زمان کارکرد خود را از دست می‌دهند و مغز به‌تدریج کوچک‌تر می‌شود و فرد در حافظه نزدیک خود مشکلات زیادی پیدا می‌کند.

این بیماری رو با اقدامات ساده‌ای مثل کنترل فشار خون، قند و دیابت، ورزش کردن و استفاده از غذای سالم و به طور کلی زندگی سالم و دور از استرس تا حد زیادی میشه کنترل و پیشگیری کرد.