جمعی از مسئولان استان روند پیشرفت احداث آزادراه اردکان - مهریز ،همچنین روند تکمیل طرح دوبانده کردن مسیر یزد به طبس را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جمعی از مسئولان استان روند پیشرفت احداث آزادراه اردکان - مهریز ،همچنین روند تکمیل طرح دوبانده کردن مسیر یزد به طبس را بررسی کردند.مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری های استان یزد در مورد آزاد راه اردکان - مهریز گفت : این آزاد راه ،یکی از این طرح‌های عمرانی بزرگ استان یزد است که تیر ماه امسال عملیات اجرایی آن با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.



عظیمی زاده افزود: این آزاد راه در محدوده استان یزد بطول یکصدو سی کیلومتر و بخشی از آزاد راه بزرگی است که از مرز بازرگان آغاز می شود و تا بندر عباس ادامه دارد. وی ادامه داد:در حال حاضر در سه نقطه از این آزاد راه فعالیت اجرایی آغاز شده و از سرعت خوبی برخوردار است.مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری های استان یزد گفت :قرار است این آزاد راه ۵ خطه در مدت ۵ سال و با اعتبار ۷۰ همت با مشارکت سازمان همیاری شهر داری‌های یزد ساخته شود.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز گفت : باند دوم جاده یزد طبس دیگر طرح راه سازی بزرگ استان یزد است که یکی از اصلی‌ترین راه‌های استان یزد است که در مسیر عبور چند استان دیگر به مشهد مقدس قرار گرفته است.طلایی مقدم افزود:در حال حاضر به طور میانگین در هر شبانه روز بالغ بر ۵ هزار وسیله نقلیه از این محور تردد می کنند که ۵۵ درصد ان خودرو‌های سنگین حامل مواد معدنی هستند.وی ادامه داد:از سوی دیگر این حجم تردد این مسیر را به یکی از پر حادثه‌ترین جاده‌های استان یزد تبدیل کرده است.



وی خاطر نشان کرد:برای احداث باند دوم این مسیر تمام انچه در محدوده استان یزد است تعیین تکلیف شده و اقدامات لازم برای تکمیل ان در حال اجراست.



گفتنی است؛کل مسیر یزد طبس ۳۴۰ کیلومتر است که ۱۹۵ کیلومتر ان در محدوده استان یزد است.از این ۱۹۵ کیلومتر ۷۵ کیلومتر از باند دوم ان تکمیل و بهره برداری شده و ۵۰ کیلومتر دیگر نیز در حال ساخت است .مابقی این مسیر در محدوده استان یزد نیز تعیین تکلیف شده و مناقصه آن در حال انجام است. اما از مجموع ۱۴۵ کیلومتری که در محدوده خراسان جنوبی است تنها ۳۰ کیلومتر بهره برداری شده و ۲۰ کیلومتر هم در حال ساخت است ۹۵ کیلومتر دیگر هنوز در دست مطالعه است.