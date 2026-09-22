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شهردار منطقه ۱۳ و مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در نشستی مشترک، از آغاز اجرای پروژههای بازآفرینی و نوسازی بلوکمحور در این منطقه خبر دادند تا با ارتقای کیفیت محیطی، شرایط سکونت شهروندان بهبود یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدرحیم مرتضوی در جلسه بررسی طرح محلههای الگو با محوریت بازآفرینی محله، الگوسازی و نوسازی بلوکمحور که با حضور علیاصغر کمالیزاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران و سایر مسئولین برگزار شد، برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی را فرصت مناسبی برای بررسی دقیق وضعیت محلهها، شناسایی مسائل و اتخاذ تصمیمهای اجرایی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و با اشاره به وضعیت بافتفرسوده در منطقه۱۳ افزود: حدود پنج درصد از مساحت منطقه در محدوده بافت فرسوده قرار دارد که این موضوع نشاندهنده عملکرد مثبت مدیریتشهری در حوزه نوسازی و همچنین ظرفیت مناسب منطقه برای تکمیل فرآیند بازآفرینی است.
شهردار منطقه۱۳ با تأکید بر ضرورت همکاری میان مدیریتشهری منطقه و سازمان نوسازی شهرداری تهران اظهار داشت: هدف نهایی این است که باقیمانده محدودههای فرسوده منطقه نیز با استفاده از ظرفیتهای قانونی، اجرایی و مشارکت شهروندان، به سمت نوسازی حرکت کند و در نهایت شرایط مناسبتری برای سکونت و زندگی شهروندان این محلهها فراهم شود.
پروژههای محلههای الگو در منطقه ۱۳ وارد مرحله اجرا میشوند
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با اشاره به تأکید شهردار تهران بر اجرای طرح تحولی «محلههای الگو» گفت: سازمان نوسازی با شناسایی محدودههای دارای ظرفیت و تعریف پروژههای اولویتدار، اجرای این طرح را در مناطق دنبال میکند و با توجه به اشراف مدیریت مناطق بر ظرفیتها و مسائل محلی، محوریت اجرای پروژهها با شهرداری منطقه خواهد بود.
وی افزود: سازمان نوسازی نیز بهعنوان تسهیلگر و پشتیبان، ظرفیت دفتر فنی، مشاوران تخصصی و خدمات کارشناسی مورد نیاز را برای تسریع در مطالعات، طراحی و اجرای پروژهها در اختیار مناطق قرار میدهد.
علیاصغر کمالیزاده با اشاره به پروژه پیشنهادی خیابان شهید اسدی در منطقه ۱۳ اظهار کرد: این پروژه یکی از گزینههای مطرح برای اجرای طرح محلات الگو در منطقه است و همزمان استفاده از ظرفیت یک زمین برای مولدسازی و الحاق آن به برنامه تولید مسکن در قالب قرارگاه مسکن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران تأکید کرد: در این فرآیند، علاوه بر تولید مسکن و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، ارتقای کیفیت محیطی و شرایط سکونت نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تلاش میشود پروژههای منتخب پس از جمعبندی و تعیین تکلیف، با سرعت وارد مرحله اجرا شوند.
نوسازی بلوکمحور این منطقه در مساحت ۴۲ هزار و ۵۸۷ به تعداد ۲۰۴قطعه انجام می شود.
در پایان این نشست، مباحث مطرحشده جمعبندی و صورتجلسه نهایی به تأیید و امضای مدیران رسید.