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رییس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه در آستانه فصل پاییز و احتمال بروز بیماریهای تنفسی از جمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا، نسبت به خطرات مصرف خودسرانه داروها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرزاد ناطقزاده با اشاره به نحوه مصرف آنتی بیوتیکها اظهار کرد: مصرف این نوع داروها برای سرماخوردگیهای ویروسی ممنوع است و باید از مصرف داروهای باقیمانده از بیماریهای قبلی خودداری کنید.
وی در خصوص کورتونها تاکید کرد: از تزریق خودسرانه آمپولهای کورتون برای رفع حساسیت پرهیز کنید، چون این داروها عوارض جدی بر فشار خون و قند خون دارند.
ناطق زاده به روش صحیح استفاده از داروهای سرماخوردگی اشاره کرد و گفت: مراقب تجمع استامینوفن در ترکیبات مختلف باشید و در صورت مصرف داروهای خوابآور، از رانندگی خودداری کنید.
رییس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز یادآور شد: دُز دارو برای کودکان حتما باید بر اساس وزن و با ابزار اندازهگیری مخصوص تعیین شود.
آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که معمولا با آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا، احتمال افزایش موارد ابتلا به آن بیشتر میشود.
تب، سردرد، بدندرد، سرفه، گلودرد و احساس ضعف از علائم شایع این بیماری است و در گروههای حساس مانند کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای میتواند عوارض شدیدتری ایجاد کند.
رعایت بهداشت دستها، تهویه مناسب، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و واکسیناسیون گروههای در معرض خطر از مهمترین راههای پیشگیری از آنفلوآنزا به شمار میرود..